ATP Indian Wells 2023 | Matteo Berrettini si allena Problema al polpaccio superato?

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) Nella nottata italiana ha avuto luogo il sorteggio del Masters1000 di. Cinque gli azzurri già inseriti nel tabellone del torneo americano, in attesa delle qualificazioni che vedono al turno conclusivo Francesco Passaro,Arnaldi e Roberto Marcora. Nel main draw, il Bel Paese potrà contare su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti,, Lorenzo Sonego e su Fabio Fognini. Peri punti di domanda non mancano, visto quanto accaduto ad Acapulco. Dopo aver mostrato buoni segnali nel corso del torneo messicano nei primi due incontri, l’azzurro è stato costretto al ritiro contro il danese Holger Rune per unal, non potendo praticamente mai muoversi correttamente. A quanto pare, non si tratta di nulla di ...