ATP Indian Wells 2023 | il tabellone di Matteo Berrettini Norrie | Rublev e Tsitsipas sulla strada del romano

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il ritiro nei quarti di Acapulco, perarriva, con l’ovvia speranza che i problemi, se non del tutto scomparsi, si siano quantomeno ridotti. Altocca in sorte lo spot più basso di, se lo si prende in considerazione dividendolo in quattro quarti. Dato il suo status di testa di serie numero 20,ha, come tutti i primi 32 del seeding, un bye al primo turno. Al secondo può pescare un qualificato oppure lo spagnolo Roberto Carballes Baena, con cui è avanti 2-1 nei precedenti. I due hanno avuto modo di confrontarsi due volte in una settimana nel 2022: a Firenze ha vinto a sorpresa l’iberico, a Napoli il. Il ventinovenne di Tenerife, però, finora non ha ancora vinto due match consecutivi nel ...

Novak Djokovic dovrà saltare l'- Wta diWells perché non può fare ingresso negli Stati Uniti in quanto non vaccinato contro il Covid - 19. E' quanto fa sapere, sui social, l'organizzazione ...... qui finalista nel 2012, e il vincitore delle ultime Next GenFinals Brandon Nakashima (n.48). "Voglio vincereWells e battere il mio record di trofei vinti in un anno, ma se dovessi ...... nello 'Stadium 7' diWells, di Francesco Passaro , che opposto alla wild card statunitense ... Affronterà Tung Lin Wu,, di Taiwan, attualmente 175. Pochi metri più in là, verso la zona ...

Il tabellone maschile di Indian Wells 2023: Fognini esordio con Shelton, possibile terzo turno Sinner-Musetti Ubitennis

Giornata di qualificazioni che è andata in archivio nel Masters1000 di Indian Wells. Tanti giocatori presenti per contendersi il pass del tabellone principale. Tra le fila italiane, quattro azzurri in ...