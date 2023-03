Atletico Madrid, sirene inglesi per un centrocampista (Di martedì 7 marzo 2023) Geoffrey Kondogbia non rientra più nei piani di Diego Simeone. Secondo Fichajes, l’Aston Villa è in pole position per assicurarsi... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Geoffrey Kondogbia non rientra più nei piani di Diego Simeone. Secondo Fichajes, l’Aston Villa è in pole position per assicurarsi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atletico Madrid, sirene inglesi per un centrocampista: Geoffrey Kondogbia non rientra più nei piani di Diego Simeon… - SlyEtienne : RT @Lumsscr7: Bande annonce ? Cristiano Ronaldo Vs Atletico Madrid ?? - JeremieMata10 : RT @Lumsscr7: Bande annonce ? Cristiano Ronaldo Vs Atletico Madrid ?? - Eliot60555296 : RT @Lumsscr7: Bande annonce ? Cristiano Ronaldo Vs Atletico Madrid ?? - Darkminn53 : RT @Lumsscr7: Bande annonce ? Cristiano Ronaldo Vs Atletico Madrid ?? -