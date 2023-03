Atletica, Mattia Furlani torna subito in gara a Lievin. C’è Marta Amani, debutto in azzurro per Great Nnachi (Di martedì 7 marzo 2023) La stagione indoor si concluderà ufficialmente nel weekend dell’11-12 marzo, quando a Lievin (Francia) andrà in scena un Incontro Internazionale under 20 riservato a Italia, Francia e Spagna. Il triangolare giovanile al coperto si preannuncia spettacolare e spiccano nomi molto interessanti tra le fila azzurre, tra cui quello di Mattia Furlani. Il saltatore in lungo è reduce dagli Europei Indoor, dove è stato eliminato in qualificata. La giovane promessa laziale si era presentata con grandi ambizioni a Istanbul, ma purtroppo il debutto tra i grandi dell’Atletica leggera non gli ha sorriso, nonostante un accredito stagionale di ben 7.99 metri. Il 18enne avrà una pronta occasione per riscattarsi e trascinare la compagine azzurra, composta da 42 juniores e allievi. Da annotare anche le convocazioni di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) La stagione indoor si concluderà ufficialmente nel weekend dell’11-12 marzo, quando a(Francia) andrà in scena un Incontro Internazionale under 20 riservato a Italia, Francia e Spagna. Il triangolare giovanile al coperto si preannuncia spettacolare e spiccano nomi molto interessanti tra le fila azzurre, tra cui quello di. Il saltatore in lungo è reduce dagli Europei Indoor, dove è stato eliminato in qualificata. La giovane promessa laziale si era presentata con grandi ambizioni a Istanbul, ma purtroppo iltra i grandi dell’leggera non gli ha sorriso, nonostante un accredito stagionale di ben 7.99 metri. Il 18enne avrà una pronta occasione per riscattarsi e trascinare la compagine azzurra, composta da 42 juniores e allievi. Da annotare anche le convocazioni di ...

