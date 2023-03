Atletica | Jacobs chiama Ceccarelli per la staffetta

(Di martedì 7 marzo 2023) ? ha detto, come riporta Gazzetta dello Sport ? Sarà un'ottima pedina, dovremo vederlo all'opera sui 100, dovrà fare un lavoro diverso ma si confermerà". Oltre il toscano e lombardo, come ha detto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - Eurosport_IT : COSA HA FATTO SAMUELEEEEEEEEEEE?! ?????? Ceccarelli è campione Europeo nei 60m, secondo posto per Marcell Jacobs! ????… - Manuerofan : RT @atleticaitalia: ???? Mei: “L’immagine di un’atletica vincente” Il presidente FIDAL entusiasta per gli Euroindoor: “La scelta politica di… - VivMilanoFSL : RT @Eurosport_IT: Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica | #Istan… -

- Ceccarelli: ecco la nuova Italia dell'. L'endorsement dicampione che ispira agli altri .Ceccarelli: ecco la nuova Italia dell'. L'oro e l'argento ...Si sono conclusi gli Europei indoor di. Una rassegna che ha portato all'Italia diverse soddisfazioni e molte sorprese. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Il dominio azzurro nello sprint con la coppia Ceccarelli -, il trionfo di Weir, l'argento di ... Risultati che hanno reso orgoglioso il numero uno dell'azzurra: "Sono felicissimo di come ...

Atletica azzurra, avanti così! Ma c'è bisogno di nuovi impianti... La Gazzetta dello Sport

Samuele Ceccarelli può essere utile anche per la staffetta 4x100 dell'Italia. Marcell Jacobs si è espresso a suo favore: ora il toscano dovrà lavorare sui 100 ...23 anni, nato a Massa si allena a Pietrasanta ed è tesserato per la Atletica Firenze Marathon ... In entrambi i casi ha battuto Marcel Jacobs, detentore del titolo mondiale e del record europeo della ...