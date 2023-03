Atitech | Gianni Lettieri a DAC Informa | Pnrr? Fondi al Sud per risolvere i gap

(Di martedì 7 marzo 2023) “Il prossimo passo è intervenire su motori e componenti, come faceva prima Alitalia, in un lasso di tempo che si estende da tre a cinque anni”. “Idel? Io li avrei investiti tutti al Sud peri gap del Mezzogiorno”., patron di, la più grande società di manutenzione aeronautica indipendente del mercato EMEA, racconta a DAC, il nuovo format a cura di Claudio d’Aquino e Maria Cava del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania presieduto da Luigi Carrino, i prossimi passi dell’azienda campana con base a Capodichino (Napoli). Un’interessante chiacchierata sul futuro del settore aeronautico, del Sud e dell’industria italiana. La recente acquisizione degli asset di Alitalia Maintenance “Abbiamo indubbiamente ...

La fotografia di giornata è la sedia vuota che li separa nell'hangar diall'aeroporto di Capodichino dove il patronLettieri li ha invitati all'incontro pubblico con i dipendenti. Come ...è la società privata con più dipendenti nella città di Napoli: quello che facciamo è una soddisfazione sia per la città che per noi come azienda'.Lettieri , il patron della società ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato nel suo intervento che ', grazie al lavoro messo in campo daLettieri in questi anni, è diventata una realtà produttiva di valore ...