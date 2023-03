Atalanta vince contro la Sampdoria: Linetty sconvolto dall’intervento di Schuurs in Serie A (Di martedì 7 marzo 2023) Un trionfo indimenticabile è quello che ha portato al Torino la vittoria per 1-0 contro il Bologna. Parlando con entusiasmo ai microfoni di Sky Sports, il centrocampista Karol Linetty ha esultato per il successo del suo team, e ha attratto l’attenzione dei commentatori sportivi con le sue dichiarazioni. Linetty ha rivelato che la vittoria non è stata frutto del caso, ma di una lunga preparazione: “Abbiamo già un anno e mezzo di allenamenti con Juric, sappiamo già cosa fare sul campo. Il nostro gioco nel primo tempo è stato impeccabile, abbiamo mantenuto il possesso della palla con maestria. Nella ripresa, sebbene non abbiamo mantenuto il ritmo dell’inizio, non abbiamo mai rinunciato a lottare. L’energia di Schuurs è stata un fattore determinante: la sua scivolata sul campo è stata un gol a tutti gli effetti, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) Un trionfo indimenticabile è quello che ha portato al Torino la vittoria per 1-0il Bologna. Parlando con entusiasmo ai microfoni di Sky Sports, il centrocampista Karolha esultato per il successo del suo team, e ha attratto l’attenzione dei commentatori sportivi con le sue dichiarazioni.ha rivelato che la vittoria non è stata frutto del caso, ma di una lunga preparazione: “Abbiamo già un anno e mezzo di allenamenti con Juric, sappiamo già cosa fare sul campo. Il nostro gioco nel primo tempo è stato impeccabile, abbiamo mantenuto il possesso della palla con maestria. Nella ripresa, sebbene non abbiamo mantenuto il ritmo dell’inizio, non abbiamo mai rinunciato a lottare. L’energia diè stata un fattore determinante: la sua scivolata sul campo è stata un gol a tutti gli effetti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - MattSpe91 : RT @ZZiliani: LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può perdere le… - JoaquinS84 : RT @ZZiliani: LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può perdere le… - antonioghironi : @fcin1908it Pensa se non vince con l'Atalanta... - rafcoz : RT @ZZiliani: LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può perdere le… -