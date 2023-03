Atalanta, si rischia veramente la caduta libera come l’anno scorso? (Di martedì 7 marzo 2023) Il fantasma del 2021/2022 si sta facendo avanti in casa Atalanta? Serve maggior concentrazione al di là dei deja-vu del campionato scorso L’Atalanta rischia seriamente di crollare come l’anno scorso e di conseguenza buttare al vento un campionato ricco di aspettative europee? Questa è la domanda che molti tifosi e parte della critica si sono posti viste le ultime giornate di campionato, e una classifica che da assai promettente è sì buona, ma al tempo stesso equilibrata che rischia di lasciar fuori i nerazzurri. La Dea è attualmente sesta a + 7 sulla settima: un bilancio tutto sommato buono, e attualmente senza correre il rischio di stare fuori dall’Europa. Rispetto a prima però il distacco con le dirette concorrenti era addirittura a 11, e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Il fantasma del 2021/2022 si sta facendo avanti in casa? Serve maggior concentrazione al di là dei deja-vu del campionatoL’seriamente di crollaree di conseguenza buttare al vento un campionato ricco di aspettative europee? Questa è la domanda che molti tifosi e parte della critica si sono posti viste le ultime giornate di campionato, e una classifica che da assai promettente è sì buona, ma al tempo stesso equilibrata chedi lasciar fuori i nerazzurri. La Dea è attualmente sesta a + 7 sulla settima: un bilancio tutto sommato buono, e attualmente senza correre il rischio di stare fuori dall’Europa. Rispetto a prima però il distacco con le dirette concorrenti era addirittura a 11, e ...

