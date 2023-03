Atalanta, novità su Hateboer (Di martedì 7 marzo 2023) novità per l'esterno destro dell'Atalanta Hans Hateboer, che l'11 febbraio all'Olimpico si è rotto il legamento... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023)per l'esterno destro dell'Hans, che l'11 febbraio all'Olimpico si è rotto il legamento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattia_gigliano : Novità in casa Atalanta sulle condizioni di Zapata // per - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Novità #Atalanta: Zapata è tornato in gruppo! Palomino e Scalvini... ? - SOSFanta : ?? FLASH - Novità #Atalanta: Zapata è tornato in gruppo! Palomino e Scalvini... ? - DALEX911 : Napoli, Spalletti vara le contromosse: turnover e novità tattiche in vista dell'Atalanta - infoitsport : Novità Atalanta, notizie sulle condizioni di Koopmeiners e Zappacosta: ci saranno con il Napoli? -

Infortunio Palomino, recupero possibile per Napoli - Atalanta. La situazione ...il Napoli dopo l'infortunio L'infortunio è sempre un tema molto delicato per l'Atalanta, ma in vista della sfida contro il Napoli sabato sera potrebbe recuperare per la difesa (attendendo novità su ... L'Atalanta sbarca in Australia: prima (storica) collaborazione con l'Adelaide City FC di Fabio Gennari Novità importante per il presente e per il futuro che riguarda l'Atalanta e la prima storica affiliazione/collaborazione internazionale che è stata ufficializzata ieri. "Atalanta B. C. - si legge sul ... Infortunio Immobile, derby a rischio. Il comunicato della Lazio ...una novità per Immobile. Il capitano biancoceleste è stato costretto ai box per lo stesso motivo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2022, quando infortunatosi con l' Udinese saltò Atalanta ... ...il Napoli dopo l'infortunio L'infortunio è sempre un tema molto delicato per l', ma in vista della sfida contro il Napoli sabato sera potrebbe recuperare per la difesa (attendendosu ...di Fabio Gennariimportante per il presente e per il futuro che riguarda l'e la prima storica affiliazione/collaborazione internazionale che è stata ufficializzata ieri. "B. C. - si legge sul ......unaper Immobile. Il capitano biancoceleste è stato costretto ai box per lo stesso motivo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2022, quando infortunatosi con l' Udinese saltò... Napoli-Atalanta, novità sugli spettatori MondoNapoli