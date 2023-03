Atalanta | 150 presenze per “Super Mario” Pasalic L’omaggio della società nerazzurra

(Di martedì 7 marzo 2023) Il trequartista dell’ha raggiunto le 150in: tante soddisfazioni e una grande storia scritta Con la partita disputata (anche molto bene) contro l’Udinese,ha toccato quota 150 match con la maglia dell’: un traguardo straordinario per un giocatore che ha scritto pagine importanti soprattutto in Europa. Eccoorobica nei confronti del numero 88.#Pašali? ha raggiunto quota ??? ???????? in @SerieA con la nostra maglia! ?????????? @SerieA EN ??????????? for! Congrats,! ?? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mdf_87 : @marcullo02 @saIva___ No ma metterei sotto esame Maldini se avesse avuto a disposizione 150 milioni. Siccome L’ Ata… - infoitsport : Napoli, prevendita biglietti: la carica dei 150 mila contro Lazio, Atalanta e Eintracht -

(3 - 5 - 2) : Bertini; Ghezzi, Tavanti, Regonesi; Palestra, Mendicino (33 s.t. Chiwisa), ... e 4 s.t.; spettatoricirca; terreno di gioco in sintetico.... Aral Simsir (Midtjylland) 7 2020/21 : stagione cancellata 2019/20: Roberto Piccoli (), ... Manchester City 29: Salzburg **Gol segnati 203: Real Madrid 184: Benfica 175: Chelsea: Atlético ...... venerdì contro la Lazio, sabato 11 marzo contro l'e mercoledì 15 contro l'Eintracht di ... Per questo lo stadio sarà d'ora in poi sempre sold out, con oltremila spettatori annunciati a ...

Per Pašalic 150 partite in A con l'Atalanta Atalanta

La società si è complimentata con il croato tramite i propri canali ufficiali In occasione del pareggio a reti bianche di sabato contro l’Udinese, Mario Pašalic ha raggiunto quota 150 gettoni ufficial ...Maradona praticamente esaurito per le gare contro Lazio, Atalanta e Eintracht, che potrebbero fugare i pochissimi dubbi sull'esito del campionato e consentire l'ingresso tra le prime otto in Europa ...