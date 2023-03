Assunzioni nei Comuni di 18 regioni italiane: dal 7 marzo aperte le candidature per laureati e diplomati (Di martedì 7 marzo 2023) (Gallarate, 7 marzo 2023) - Gallarate, 7 marzo 2023 - Dopo il successo della precedente edizione con più di 60.000 candidature, ASMEL pubblica due nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7 marzo, per la creazione e l'aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo all'assunzione negli Enti locali. Da questi elenchi possono attingere i Comuni soci di ASMEL, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che associa oltre 4.000 enti in tutt'Italia. Il primo avviso prevede l'aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 profili professionali. Mentre il secondo riguarda 16 nuovi profili di laureati, diplomati e operai specializzati, coprendo tutti i fabbisogni professionali dei Comuni. Una risposta ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) (Gallarate, 72023) - Gallarate, 72023 - Dopo il successo della precedente edizione con più di 60.000, ASMEL pubblica due nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7, per la creazione e l'aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo all'assunzione negli Enti locali. Da questi elenchi possono attingere isoci di ASMEL, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che associa oltre 4.000 enti in tutt'Italia. Il primo avviso prevede l'aggiornamento annuale degli Elenchi già esistenti con 15 profili professionali. Mentre il secondo riguarda 16 nuovi profili die operai specializzati, coprendo tutti i fabbisogni professionali dei. Una risposta ...

