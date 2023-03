Assedio Bakhmut | il capo di Wagner frena gli entusiasmi di Mosca | «Smettiamola di dire che l’abbiamo presa»

(Di martedì 7 marzo 2023) Il braccio di ferro tra il gruppoe il Cremlino continua. Da tempo la temibile compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin è impegnata a, sul fronte orientale dell’Ucraina. Nelle ultime settimane ladella città da parte dei suoi uomini sembra inevitabile, e ancora oggi, martedì 7 marzo, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato che la «liberazione» continua. Ma Prigozhin ancora una volta ha invitato a prestare maggior attenzione alle difficoltà della battaglia. «Smettiamo di correre davanti alla locomotiva eche abbiamo presoe cosa succederà dopo», ha risposto ildel gruppo, «credetemi, stiamo facendo di tutto per questo, anche se non ci vengono ancora fornite munizioni, equipaggiamento militare, ...

Kyiv, 7. L'Ucraina continua a difendere, la località del Donbass da mesi sotto l'delle forze russe. Dopo una riunione con i vertici militari, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che il comando dell'esercito di ..."A, secondo varie stime, ci sono tra i 12 e i 20 mila combattenti delle forze armate ucraine", ha spiegato Prigozhin, "sedeve essere 'ripulita', loro devono essere distrutti, uccisi. ...- Le autorità invitano gli abitanti ad evacuare. 'I nemici hanno iniziato un bombardamento sistematico e massiccio e la gran parte dei proiettili finisce sulle aree ...

Assedio Bakhmut, Zelensky non vuole passi indietro. Le voci sullo scontro con i generali, passa la linea di Kiev Open

È determinato ad andare fino in fondo il governo ucraino su Bakhmut, la città dell’Ucraina orientale sotto assedio da settimane. La presidenza ucraina ha infatti diffuso una nota ufficiale in cui… Leg ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Usa fanno di tutto per continuare la guerra. LIVE ...