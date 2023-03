Assange, l’appello della moglie Stella Moris: “Quello di Julian è un caso politico, non giuridico. In gioco il destino di giornalismo e democrazia” (Di martedì 7 marzo 2023) “Le condizioni di Julian Assange peggiorano di giorno in giorno, ormai si trova in un carcere di sicurezza da quasi 4 anni. Mantenerlo in questa condizione è soltanto una punizione. Ma questo è un caso politico, non giuridico. Perché Quello che ha fatto è stato soltanto svelare crimini commessi dagli Stati, mostrare le uccisioni di civili e ogni dettaglio di guerre illegali”. A rivendicarlo, Stella Moris, moglie di Julian Assange, invitata a parlare al convegno ‘Il caso Assange e il diritto alla verità‘, promosso a Montecitorio dall’europarlamentare M5s Sabrina Pignedoli, al quale hanno partecipato anche l’ex M5s Alessandro Di Battista e la vicedirettrice del Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Le condizioni dipeggiorano di giorno in giorno, ormai si trova in un carcere di sicurezza da quasi 4 anni. Mantenerlo in questa condizione è soltanto una punizione. Ma questo è un, non. Perchéche ha fatto è stato soltanto svelare crimini commessi dagli Stati, mostrare le uccisioni di civili e ogni dettaglio di guerre illegali”. A rivendicarlo,di, invitata a parlare al convegno ‘Ile il diritto alla verità‘, promosso a Montecitorio dall’europarlamentare M5s Sabrina Pignedoli, al quale hanno partecipato anche l’ex M5s Alessandro Di Battista e la vicedirettrice del Fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Assange, l’appello della moglie Stella Moris: “Quello di Julian è un caso politico, non giuridico. In gioco il dest… - paolocamicix : Tutte le accuse contro Julian #Assange devono essere annullate. Firma l'appello - MARCOTOMBESI2 : Tutte le accuse contro Julian #Assange devono essere annullate. Firma l'appello - amnestyitalia : @MarcoRCapelli ciao, ecco l'appello per Assange -

Roger Waters in Calabria ... "Aprite l'ospedale di Cariati subito", sentenzia nel suo appello,... con una forza che immancabilmente fa storia e in breve suscita l'... e ancora alla difesa di Julian Assange, all'aiuto prestato ai ... Zaki: Jesi illumina fontana di giallo, 'assolvete Patrick' ... per promuovere l'adesione all'appello a favore di Zaki che è ... il giornalista Julian Assange, detenuto nelle carceri britanniche; ... 11 Febbraio, Reggio Emilia partecipera al Global Carnival per Julian Assange ... detenuto in un carcere londinese da oltre tre anni, rischia l'... Il movimento Free Assange Reggio Emilia aderira all'iniziativa con ...da che ne fa le veci - come richiesto - per consegnare un appello ... ... "Aprite'ospedale di Cariati subito", sentenzia nel suo,... con una forza che immancabilmente fa storia e in breve suscita'... e ancora alla difesa di Julian, all'aiuto prestato ai ...... per promuovere'adesione all'a favore di Zaki che è ... il giornalista Julian, detenuto nelle carceri britanniche; ...... detenuto in un carcere londinese da oltre tre anni, rischia'... Il movimento FreeReggio Emilia aderira all'iniziativa con ...da che ne fa le veci - come richiesto - per consegnare un... Roma, M5S: oggi alla Camera convegno su caso Assange Agenzia Stampa Italia