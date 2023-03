Ascolti tv, testa a testa tra Lino Gunaciale e Alfonso Signorini. Il povero Stefano De Martino... (Di martedì 7 marzo 2023) Sfida tra titani! Alfonso Signorini deve fare i conti con due grandissimi rivali in Rai: Lino Gunaciale e Stefano de Martino La settimana è iniziata con sfida veramente dura per il palinsesto di Pier Silvio Berlusconi. Il direttore sapeva che la settimana scorsa ha rischiato tantissimo con la messa in onda del Grande Fratello Vip. Alfonso, gli autori, Sonia Bruganelli e i concorrenti, sono stati invitati dai vertici della rete a scusarsi per i loro comportamenti ritenuti estremamente maleducati tanto da arrivare alla censura. La puntata di giovedì scorso è stata cancellata dalla piattaforma digitale e non è stata trasmessa in prima serata il venerdì su La5 come di consueto. Alfonso Signorini conduce infatti una puntata ben diversa da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 marzo 2023) Sfida tra titani!deve fare i conti con due grandissimi rivali in Rai:deLa settimana è iniziata con sfida veramente dura per il palinsesto di Pier Silvio Berlusconi. Il direttore sapeva che la settimana scorsa ha rischiato tantissimo con la messa in onda del Grande Fratello Vip., gli autori, Sonia Bruganelli e i concorrenti, sono stati invitati dai vertici della rete a scusarsi per i loro comportamenti ritenuti estremamente maleducati tanto da arrivare alla censura. La puntata di giovedì scorso è stata cancellata dalla piattaforma digitale e non è stata trasmessa in prima serata il venerdì su La5 come di consueto.conduce infatti una puntata ben diversa da ...

