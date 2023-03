Ascolti TV | Lunedì 6 Marzo 2023. Il Commissario Ricciardi torna col 21.5% (4 mln), GF Vip in crescita al 22.6% (2,9 mln), STEP 8.4% (1.35 mln). I Fatti Vostri al 10% nella seconda parte; bene Infante al 6.2%. Ottimo il ritorno di Uomini e Donne (26.4%) (Di martedì 7 marzo 2023) Il Commissario Ricciardi nella serata di ieri, Lunedì 6 Marzo 2023, su Rai1 l’esordio della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 21.5% (qui il dato del debutto della stagione d’esordio). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 - Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.915.000 spettatori pari al 22.6% di share (GF Vip Night: 1.282.000 – 33%, Live: 837.000 – 25.4%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.346.000 spettatori pari all’8.4% di share (presentazione di 8 minuti: 1.308.000 – 6.1%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 928.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 20 minuti: 771.000 – 3.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.109.000 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 marzo 2023) Ilserata di ieri,, su Rai1 l’esordio della fiction Il2 ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 21.5% (qui il dato del debutto della stagione d’esordio). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 - Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.915.000 spettatori pari al 22.6% di share (GF Vip Night: 1.282.000 – 33%, Live: 837.000 – 25.4%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.346.000 spettatori pari all’8.4% di share (presentazione di 8 minuti: 1.308.000 – 6.1%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 928.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 20 minuti: 771.000 – 3.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.109.000 ...

