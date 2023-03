Ascolti tv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip | chi ha vinto? Dati Auditel e share di lunedì 6 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip, chi ha vinto? Dati Auditel e share di lunedì 6 marz… - itsmartyss : gli ascolti sono calati e godrò ancora di più lunedì perchè c'è il commissario ricciardi che praticamente demolirà… -

E da stasera si appresta a regalare al primo canalesuper con il suoRicciardi, che i fan attendevano da due anni e che si preannuncia una serie ancora una volta destinata a fare ...Una premessa va subito fatta: nell'abbuffata di serie tv italiane prodotte ogni anno, IlRicciardi i ha brillato sin dalle prime scene, ha staccato il volo e si è consolidato .... ...Stefano De Martino premiato daglianche con questa edizione del suo show Ottimi...show di Rai2 dovrà vedersela con la concorrenza made in Rai della seconda stagione de Il...

Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni prima puntata di stasera 6 marzo 2023 Canale Dieci

Fiori sopra l'inferno non va in onda da stasera lunedì 6 marzo arriva il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale in prima visione su Rai 1.Torna su Rai1 la premiata fiction 'Il Commissario Ricciardi' alla sua seconda stagione. Ad interpretarlo ancora una volta è Lino Guanciale ...