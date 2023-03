Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi 2’ debutta e vince con oltre 4 mln (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Rai1 con il debutto della seconda stagione della serie ‘Il Commissario Ricciardi’ ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 4.039.000 telespettatori e il 21,5% di share. Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ ha registrato 2.915.000 telespettatori e il 22,6%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con ‘Stasera tutto è possibile’ ha totalizzato 1.346.000 telespettatori e l’8,4% di share. Su Rai3 ‘PresaDiretta’ ha ottenuto 1.109.000 telespettatori con il 5,7% di share, seguito da Italia 1 dove ‘Freedom – oltre il confine’ ha raccolto 928.000 telespettatori e il 5,5% e da Retequattro che con ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato 768.000 telespettatori e il 5,1%. Su Nove ‘Little Big Italy’ è stato visto da 515.000 telespettatori (2,6%) e su La7 il film ‘Rob Roy’ ha interessato 362.000 telespettatori (2%). ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Rai1 con il debutto della seconda stagione della serie ‘Il’ ha vinto glidella prima serata di ieri con 4.039.000 telespettatori e il 21,5% di share. Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ ha registrato 2.915.000 telespettatori e il 22,6%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con ‘Stasera tutto è possibile’ ha totalizzato 1.346.000 telespettatori e l’8,4% di share. Su Rai3 ‘PresaDiretta’ ha ottenuto 1.109.000 telespettatori con il 5,7% di share, seguito da Italia 1 dove ‘Freedom –il confine’ ha raccolto 928.000 telespettatori e il 5,5% e da Retequattro che con ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato 768.000 telespettatori e il 5,1%. Su Nove ‘Little Big Italy’ è stato visto da 515.000 telespettatori (2,6%) e su La7 il film ‘Rob Roy’ ha interessato 362.000 telespettatori (2%). ...

