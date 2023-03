Articolo (Di martedì 7 marzo 2023) “I russi dovranno rispondere di ogni crimine di guerra commesso. L’uccisione di un soldato ucraino catturato è una violazione della Convenzione di Ginevra. È una manifestazione di bassezza e meschinità. Quando in tutto il mondo le parole “Gloria all’Ucraina” evocano onore, rispetto e orgoglio, i russi sparano contro lo slogan ucraino… È molto doloroso vedere ciò che gli occupanti stanno facendo al nostro popolo. L’obiettivo dell’Ucraina, così come di tutto il mondo democratico, è quello di consegnare la Federazione Russa alla giustizia. Ho inviato questo video ai partner internazionali e ai colleghi difensori civici di tutto il mondo come prova dell’ennesimo crimine di guerra russo.” Questo è quanto ha scritto sul suo canale telegram Dmytro Lubinetzs commissario ai diritti umani del Parlamento Ucraino Ecco il Fabrizio Quattrocchi ucraino. L' Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) “I russi dovranno rispondere di ogni crimine di guerra commesso. L’uccisione di un soldato ucraino catturato è una violazione della Convenzione di Ginevra. È una manifestazione di bassezza e meschinità. Quando in tutto il mondo le parole “Gloria all’Ucraina” evocano onore, rispetto e orgoglio, i russi sparano contro lo slogan ucraino… È molto doloroso vedere ciò che gli occupanti stanno facendo al nostro popolo. L’obiettivo dell’Ucraina, così come di tutto il mondo democratico, è quello di consegnare la Federazione Russa alla giustizia. Ho inviato questo video ai partner internazionali e ai colleghi difensori civici di tutto il mondo come prova dell’ennesimo crimine di guerra russo.” Questo è quanto ha scritto sul suo canale telegram Dmytro Lubinetzs commissario ai diritti umani del Parlamento Ucraino Ecco il Fabrizio Quattrocchi ucraino. L' Secolo d'Italia.

