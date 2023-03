“Arrivano loro due”. Striscia la Notizia, cambio conduttori: fuori Friscia e Lipari (Di martedì 7 marzo 2023) Striscia la Notizia, cambiano i conduttori. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un robusto ‘turnover’ sul bancone del popolare tiggì satirico in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 20:40 dopo il TG5. Ma d’altra parte la creatura di Antonio Ricci ha visto avvicendarsi tantissimi comici e personaggi tv alla sua conduzione. A cominciare da Gianfranco D’Angelo nella prima edizione del 1988 e poi tanti tanti altri, come Ficarra e Picone, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Tra le coppie più longeve – e più amate – c’è senza dubbio quella composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Nel corso degli anni abbiamo visto anche Paolo Bonolis, Michelle Hunziker, Maddalena Corvaglia, Claudio Bisio e Paolo Villaggio. Insomma, per tanti attori e conduttori arrivare a Striscia La Notizia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023)la, cambiano i. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un robusto ‘turnover’ sul bancone del popolare tiggì satirico in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 20:40 dopo il TG5. Ma d’altra parte la creatura di Antonio Ricci ha visto avvicendarsi tantissimi comici e personaggi tv alla sua conduzione. A cominciare da Gianfranco D’Angelo nella prima edizione del 1988 e poi tanti tanti altri, come Ficarra e Picone, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Tra le coppie più longeve – e più amate – c’è senza dubbio quella composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Nel corso degli anni abbiamo visto anche Paolo Bonolis, Michelle Hunziker, Maddalena Corvaglia, Claudio Bisio e Paolo Villaggio. Insomma, per tanti attori earrivare aLa...

