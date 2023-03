Arriva la cicogna per Totti e Noemi? Risponde lei stessa | CLAMOROSO

(Di martedì 7 marzo 2023) FrancescoBocchi stanno per crearsi effettivamente una loro famiglia? A vuotare il sacco ci pensa la donna. Dopo circa un anno dall’inaspettata notizia della separazione con la showgirl e presentatrice romana Ilary Blasi, l’ex calciatore della Roma Francescosi sta godendo ogni attimo trascorso insieme alla sua nuova (anche se non troppo) fiamma, ovvero la flower designerBocchi. I due stanno insieme da quasi un anno ormai e sembrano essere molto felici ed in armonia, tanto da iniziare a far girare alcuni rumors riguardo ad una presunta gravidanza della Bocchi. Quest’ipotesi è sorta poco tempo fa e i fan l’hanno supposta a causa dei comportamenti adottati sia da lei che da lui. Inoltre, Francesco sarebbe anche ben disposto a diventare padre per la quarta volta e, soprattutto, ...

... ed è spesso associata alla, in quanto una leggenda vuole che una coppia d'amanti si sia ... lo stesso giornalista raccontò: ' La tartaruga è un animale chelontano e vive tantissimo , io ...... farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la...Angelini scrive agli studenti vittime dell'aggressione squadrista di Firenze A Riccionela '...... @RAI La terza e ultima puntata di Fiori Sopra L'Inferno , in onda stasera 27 febbraio ,... Leda Kreider è Melania Kravina; Maria Sole Mansutti è Vittoria; Riccardoè Lucas Ebran; ...

Arriva la cicogna per Totti e Noemi Risponde lei stessa ... Fortementein.com

Per il ventottesimo anno consecutivo la cicogna bianca ritorna nel Vallo di Diano per nidificare sullo stesso traliccio dell'alta tensione ...E’ arrivato per il 28° anno consecutivo nel Vallo di Diano il maschio della cicogna bianca. L’esemplare è stato avvistato questa mattina dai volontari ATAPS Tutela Ambiente Onlus nei terreni tra Sala ...