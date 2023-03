Arriva il nuovo Dop e sarà il 'notaio' dell'Eredità (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Una lingua viva che si sviluppa e cambia ogni giorno. Parole che si aggiungono, accenti che si sbagliano. Una lingua scritta e una parlata che si mischiano contaminandosi, talvolta o forse troppo spesso verso il basso. Il viaggio nella lingua italiana, un vero "viaggio sentimentale" per gli appassionati del settore ma non solo, è stato al centro del convegno dal titolo 'L'italiano parlato, oggi' organizzato dalla Rai in collaborazione con l'Accademia nazionale dei Lincei in occasione della presentazione della nuova edizione multimediale del Dop, il Dizionario di ortografia e pronunzia della lingua italiana. Che ora approderà su Raiuno a 'L'Eredita'' condotto da Flavio Insinna 'in veste' di notaio. Il Dop, un dizionario forse non troppo conosciuto dal grande pubblico, è una sorta di 'oggetto di cultò invece per ... Leggi su agi (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Una lingua viva che si sviluppa e cambia ogni giorno. Parole che si aggiungono, accenti che si sbagliano. Una lingua scritta e una parlata che si mischiano contaminandosi, talvolta o forse troppo spesso verso il basso. Il viaggio nella lingua italiana, un vero "viaggio sentimentale" per gli appassionati del settore ma non solo, è stato al centro del convegno dal titolo 'L'italiano parlato, oggi' organizzato dalla Rai in collaborazione con l'Accademia nazionale dei Lincei in occasionea presentazionea nuova edizione multimediale del Dop, il Dizionario di ortografia e pronunziaa lingua italiana. Che ora approderà su Raiuno a 'L'Eredita'' condotto da Flavio Insinna 'in veste' di. Il Dop, un dizionario forse non troppo conosciuto dal grande pubblico, è una sorta di 'oggetto di cultò invece per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hawkeyefns : Tedeschi infuriati che non potranno venire a Napoli per una scelta non dipesa dalla società, la Juve vince il ricor… - LaStampa : Arriva un nuovo iPhone, è giallo. - ITItalianTech : Arriva un nuovo iPhone, è giallo - sulsitodisimone : Arriva il nuovo Dop e sarà il 'notaio' dell'Eredità - LaNuovaSinistra : RT @Corvonero75: @boni_castellane Grecia, 2011, 2012,2013,2014 arriva il referendum, ignorato, di nuovo proteste, 2015, 2016, 2017, 2018. A… -