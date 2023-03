Arriva già l'estate? Occhio all'impennata termica (Di martedì 7 marzo 2023) Alcuni giorni dal clima mite, poi l'esplosione del primo caldo stagionale: temperature massime fino a 25°C, ecco le previsioni meteo aggiornate Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Alcuni giorni dal clima mite, poi l'esplosione del primo caldo stagionale: temperature massime fino a 25°C, ecco le previsioni meteo aggiornate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Arriva la Schlein, se ne va il Pd ??? Lady Franceschini può già passare all’incasso: la presidenz… - Agenzia_Ansa : Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su a… - ficorbe : @valfurla Sembra che in tutti i paesi civilizzati la selezione dei flussi viene regolata dai consolati nei paesi d… - gp_fiore : 3- ipotizzare sul percorso attraversamenti pedonali su sottopassaggi o sopraelevate. Fesserie? Fantascienza? Ah già… - anna_giu1 : RT @MikLen70: E dopo il successo planetario di #RenziFaiSchifo, stanti le tante cause intentate per racimolare altri Euro oltre quelli che… -