Arnold Schwarzenegger si scaglia contro i crimini d' odio in un nuovo video | È più facile odiare che imparare

(Di martedì 7 marzo 2023) Uncondiviso dasi rivolge a chi sceglie l'nei confronti del prossimo, sottolineando perché è una scelta sbagliata.ha condiviso sui social media unper affrontare il tema del crescente numero did'in America, in particolare di matrice razziale e religiosa o legata al genere. L'attore, che è stato in passato governatore della California, ha sottolineato che dare spazio all'è da perdenti, pur ribadendo che prova affetto e si preoccupa anche per le persone che stanno intraprendendo il percorso sbagliato. Nel filmato pubblicato online,ha dichiarato: "Se vi trovate a ...

ha condiviso sui social media un video per affrontare il tema del crescente numero di crimini d'odio in America, in particolare di matrice razziale e religiosa o legata al genere.

Un nuovo video condiviso da Arnold Schwarzenegger si rivolge a chi sceglie l'odio nei confronti del prossimo, sottolineando perché è una scelta sbagliata.Un mix di azione e umorismo: ecco Fubar, la prima serie con protagonista Arnold Schwarzenegger. Al suo fianco Monica Barbaro ...