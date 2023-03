Arnold Schwarzenegger denuncia la “facile strada dell’odio” e dell’antisemitismo (Di martedì 7 marzo 2023) Arnold Schwarzenegger ha denunciato la “facile strada dell’odio” e dell’antisemitismo nel corso di un intervento attraverso il suo canale YouTube. Dopo una sua recente visita ad Auschwitz, l’ex governatore della California ha riflettuto su come sia possibile “impedire che il passato accada di nuovo” in un discorso di 12 minuti che ha condiviso lunedì su YouTube, sottolineando di non voler “semplicemente predicare”. Come riportato da PEOPLE, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: “Oggi voglio parlare alle persone là fuori che potrebbero essere già incappate nella strada sbagliata. Voglio parlare con chi cospira contro ebrei, persone di razze, genere e orientamento sessuale diversi. Voglio parlare con voi se vi siete ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)hato la “” enel corso di un intervento attraverso il suo canale YouTube. Dopo una sua recente visita ad Auschwitz, l’ex governatore della California ha riflettuto su come sia possibile “impedire che il passato accada di nuovo” in un discorso di 12 minuti che ha condiviso lunedì su YouTube, sottolineando di non voler “semplicemente predicare”. Come riportato da PEOPLE,ha dichiarato: “Oggi voglio parlare alle persone là fuori che potrebbero essere già incappate nellasbagliata. Voglio parlare con chi cospira contro ebrei, persone di razze, genere e orientamento sessuale diversi. Voglio parlare con voi se vi siete ...

