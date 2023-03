Aritmia e calcio a 5 | la rete che decide l’AlbinoLeffe

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 marzo 2023) Leonardo Cerri è il nuovo simbolo della Juventus Next Gen. Con il suo sinistro preciso, ha già dimostrato di essere un attaccante decisivo e di lasciare il segno. Non a caso, nella partita contro, ha preso il posto di Pecorino e ha regalato ai bianconeri i tre punti in pieno recupero. Questo gol potrebbe essere fondamentale per la squadra nel corso della stagione, soprattutto dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Vicenza all’Allianz Stadium. Cerri è nato nel 2003 e ha iniziato a giocare afin da giovanissimo, anche se all’inizio preferiva il futsal. Cresciuto nel settore giovanile della Lupa Roma, è stato notato dal Pescara, che lo ha chiamato nella sua squadra. Qui ha iniziato a farsi notare per la sua fisicità dirompente, nonostante la giovane età. La Juventus si è subito mostrata interessata alla sua ...