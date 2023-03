Aria di rinnovamento per Files di Google, tra tab “Importanti” e Nearby Share (Di martedì 7 marzo 2023) Prosegue l'evoluzione dell'app Files di Google: le ultime indiscrezioni mostrano una riorganizzazione grafica e funzionale del gestore di file. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 7 marzo 2023) Prosegue l'evoluzione dell'appdi: le ultime indiscrezioni mostrano una riorganizzazione grafica e funzionale del gestore di file. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Aria di rinnovamento per Files di Google, tra tab “Importanti” e Nearby Share - sfnnicita : @petunianelsole Lui e Occhetto in grande spolvero, c'è aria di rinnovamento - Sertan82589770 : @tempoweb Ciò che viene dalla fogna è solo melma e presto ritornerà nella fogna. Non c'è nessuna aria di rinnovamen… - lucavincenzi191 : @matteosalvinimi Aria di rinnovamento. Se non ci fossero loro, chi arruolerebbe il pd, Titti e gatto Silvestro ? - varesenews : Il Pd di Varese commenta la vittoria di Elly Schelin: “C’è aria di rinnovamento” -