Anzio Sorpresi con zaini pieni di sostanze stupefacenti | oppio | hashish | papavero… Due indiani di 55 e 38 anni arrestati dai Carabinieri

E arrivano a Civitavecchia, Santa Marinella, Ostia,, Tarquinia, per un turismo tutto illegale,... con sette pescatoridalla guardia di finanza con un bottino di 13 mila esemplari. Troppi:...E arrivano a Civitavecchia, Santa Marinella, Ostia,, Tarquinia, per un turismo tutto illegale,... con sette pescatoridalla guardia di finanza con un bottino di 13 mila esemplari. Troppi:...

Da Ostia a Nettuno è guerra tra clan per lo spaccio estivo: "Qui si rischia un omicidio" Repubblica Roma

Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro l’abitazione di un pregiudicato a Nettuno, zona al centro di numerose inchieste per ...Torna il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con il botto. La sorpresa di giornata è sicuramente la sconfitta dell'Anzio, che cede in casa per 1-3 al Vis Sezze nonostante il pareggio di Bencivenga su ...