Anzio | chili di hashish ed oppio negli zaini | arrestati due pusher

(Di martedì 7 marzo 2023)di droga nascosti in casa e nei propri, che i duecoprivano con le scatole di tabacco aromatizzato per eludere i cinofili. Ciò non ha impedito loro di essere beccati eddai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Protagonisti della vicenda avvenuta adsono due uomini di origine indiana, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante il regolare servizio perlustrativo, hanno controllato d’iniziativa un’auto sospetta con a bordo i due, nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio Lido. La perquisizione ha consentito di rinvenire duepieni di diverse sostanze stupefacenti, coperti da alcune confezioni di tabacco ...