Antonino Spinalbese in tv dice con Belen rapporti solo per nostra figlia con Ginevra ecco come stanno le cose (Di martedì 7 marzo 2023) Antonino Spinalbese è stato ospite di Verissimo e si è raccontato a Silvia Toffanin: dalla sua avventura al GF Vip al rapporto con Ginevra Lamborghini, passando per quello con Belen Rodriguez, mamma della figlia Luna Marì.Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è stato ospite di Verissimo. Nella puntata del 5 Leggi su people24.myblog (Di martedì 7 marzo 2023)è stato ospite di Verissimo e si è raccontato a Silvia Toffanin: dalla sua avventura al GF Vip al rapporto conLamborghini, passando per quello conRodriguez, mamma dellaLuna Marì.Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip,è stato ospite di Verissimo. Nella puntata del 5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #AntoninoSpinalbese e Ginevra Lamborghini hanno raccontato della loro conoscenza. “Lei ha una sensibilità tutta su… - infoitcultura : Antonino Spinalbese e Ginevra sboccerà l'amore? L'augurio delle due opinioniste - MangelaVilo : @rbuffagni @Maryros81385017 Ho trovato questo video ma non c'è quella frase. E' tratto da una puntata. E' questo ch… - MangelaVilo : @Maryros81385017 Ho trovato questo video ma non c'è quella frase. E' tratto da una puntata. E' questo che ricordate? - MangelaVilo : @DMarialoreta @Maryros81385017 Ho trovato questo video ma non c'è quella frase. E' tratto da una puntata. E' questo… -