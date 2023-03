Antonino Spinalbese e Ginevra sboccerà l’amore? L’augurio delle due opinioniste 

(Di martedì 7 marzo 2023)Lamborghini? Le parole dei due ex gieffini edueLamborghini dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia sono tornati ad essere più uniti che mai. Il loro speciale legame sbocciato all’interno del Grande Fratello Vip ha ammaliato milioni di italiani. I fan di entrambi ex gieffini si sono uniti fondando i “Gintonic”. Quotidianamentevengono inondato di affetto e supporto.in una recente intervista rilasciata a Verissimo ha avuto modo di parlare per la prima volta del legame con. Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - AttaAttan2 : RT @Novella_2000: Antonino Spinalbese rivela se starà mai con Ginevra #gintonic #gfvip - Novella_2000 : Antonino Spinalbese rivela se starà mai con Ginevra #gintonic #gfvip - Susy56069011 : RT @giovannipoppoli: vorrei vedere quante donne ad un bacio di quel bonazzo di antonino spinalbese avrebbe risposto 'ma che cazz° stai face… - Vincenz72257095 : RT @giovannipoppoli: vorrei vedere quante donne ad un bacio di quel bonazzo di antonino spinalbese avrebbe risposto 'ma che cazz° stai face… -

Articoli più letti Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme di Marzia Nicolini Chiara Ferragni e Fedez: e ora perché non si fanno più vedere insieme di Redazione People: "Con ...... e ora perché non si fanno più vedere insieme di Redazione People: "Con Belén Rodriguez è finita perché siamo andati troppo di fretta" di Roberta MercuriI quattro incriminati sarebbero: Patrizia Rossetti, Wilma Goich,e Milena Miconi. Superfluo sottolineare come i "cellulari" visti da Dana Saber siano in realtà dei citofoni ...

"Verissimo", Antonino Spinalbese: "Con Belen rifarei tutto 10 milioni di volte" TGCOM

C'è speranza per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini come coppia Lui ha risposto sul loro futuro insieme.1:34 Grande Fratello VIP - Oriana Marzoli è una nuova concorrente play 1 • di Mediaset 2:39 Grande Fratello VIP - Oriana Marzoli vince al televoto play 1 • di Mediaset 1:20 Grande Fratello VIP - Orian ...