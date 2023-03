Antonelli | “Legge Sirchia funziona | eccessiva restrizione libertà individuali no”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - Estensione divieto di fumo Roma, 7 marzo 2023. “Siamo tabaccai e lo rimarremo. Non ci trasformeremo né in giudici né in controllori interferendo sulle scelte di consumo dei clienti. Per questo, qualora il governo intervenisse con una ulteriore stretta sul divieto di fumo già esistente, noi, che siamo concessionari di Stato, continueremo a svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Nel rispetto cioè di tutte le norme che regolano il regime di monopolio vigente nel nostro Paese”. Questo il commento del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario, all'ipotesi di un inasprimento del divieto di fumo in Italia. “Certo – continua– le notizie che giungono dal Ministero della Salute ci lasciano per certi versi perplessi. Ci chiediamo, ad esempio, i motivi di una eventuale equiparazione, nel ...