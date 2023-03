Anticipazioni Uomini e Donne del 7 03 23 | Federico Nicotera ha fatto la sua scelta!

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 marzo 2023)hala suaIl tronista, durante l’odierna registrazione diha concluso il suo percorso nel dating show di Canale 5, iniziato lo scorso settembre. Il 25enne di Roma ha scelto di uscire dal programma con Carola, come ha rivelato Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Durante il suo trono, è stato fortemente diviso tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli e fino all’ultimo giorno ha ammesso di provare un sentimento per entrambe le sue spasimanti. Proprio per questo motivo, l’ingegnere aereonautico ha rimandato la conclusione del trono più che ha potuto, per schiarirsi bene le idee e capire chi fa più al caso suo.Solo pochi giorni fa, Carola aveva abbandonato il programma, dando ad Alice il via libera per essere ...