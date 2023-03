Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 7 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it. Yilmaz pensa continuamente a come poter parlare con Zuleyha, e questo lo rende sempre più distante da Mujgan, la quale soffre a causa del suo comportamento. Yilmaz ha un incubo, e il mattino seguente entra armato nella villa per parlare con Zuleyha, ma lei dopo aver giurato a Demir ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Yilmaz pensa continuamente a come poter parlare con Zuleyha, e questo lo rende sempre più distante da Mujgan, la quale soffre a causa del suo comportamento. Yilmaz ha un incubo, e il mattino seguente entra armato nella villa per parlare con Zuleyha, ma lei dopo aver giurato a Demir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 7 marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 7 marzo 2023 - ADelleNotizie : Terra Amara anticipazioni, tutti i nodi vengono al pettine - redazionetvsoap : #TerraAmara Succederà qualcosa di brutto (tanto per cambiare), ma chissà che non sia l'anticamera per una nuova fam… - citta_impresa : ??FESTIVAL CITTÀ IMPRESA TORNA A VICENZA CON 70 INCONTRI Ieri sul @corriereveneto un po’ di anticipazioni sull'eve… -