Annalisa Tardino nominata commissaria della Lega in Sicilia

L'europarlamentare della Lega, Annalisa Tardino, è stata nominata commissaria del partito in Sicilia. La nomina è arrivata da parte del segretario federale della Lega Matteo Salvini. "Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina a commissario regionale della Lega nella mia regione - dice Tardino -. Tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilità di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l'unico leader è Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me ..."

