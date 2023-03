Annalisa Tardino commissario regionale della Lega in Sicilia (Di martedì 7 marzo 2023) E’ Annalisa Tardino il nuovo commissario regionale della Lega in Sicilia. “Accolgo con grande senso di responsabilita’ la nomina”, afferma l’europarlamentare, sottolineando che “tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilita’ di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l’unico leader e’ Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta. Ringrazio, altresi’, il colLega Nino Minardo, che mi passa il testimone, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vicesegretario Anastasio Carra’, pioniere della Lega in Sicilia. Ringrazio, poi, tutti i colleghi deputati e gli amici sostenitori e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) E’il nuovoin. “Accolgo con grande senso di responsabilita’ la nomina”, afferma l’europarlamentare, sottolineando che “tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilita’ di poter contribuire a costruire inun forte progetto politico, in cui l’unico leader e’ Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta. Ringrazio, altresi’, il colNino Minardo, che mi passa il testimone, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vicesegretario Anastasio Carra’, pionierein. Ringrazio, poi, tutti i colleghi deputati e gli amici sostenitori e ...

