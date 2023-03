Angela Celentano, cos’è accaduto dopo la sua scomparsa (Di martedì 7 marzo 2023) Social. : italiani col fiato sospeso. Era il 10 Agosto 1996, quando i signori Celentano hanno perso improvvisamente la loro stella luminosa. Angela Celentano è sparita nel nulla come una stella cadente nella notte di San Lorenzo. Da quel giorno sul Monte Faito, in provincia di Napoli, sono passati tantissimi anni, per la precisione 27 anni e ancora non si sa che cosa sia successo alla piccola Angela. Tante le piste nel corse degli anni, così come le segnalazioni e le varie testimonianze. Cerchiamo di capire che cos’è successo subito dopo la scomparsa e a che punto sono ora le ricerche.



Leggi anche: Angela Celentano, proseguono le indagini: non tutto è perduto Leggi anche: Angela Celentano, ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 marzo 2023) Social. : italiani col fiato sospeso. Era il 10 Agosto 1996, quando i signorihanno perso improvvisamente la loro stella luminosa.è sparita nel nulla come una stella cadente nella notte di San Lorenzo. Da quel giorno sul Monte Faito, in provincia di Napoli, sono passati tantissimi anni, per la precisione 27 anni e ancora non si sa che cosa sia successo alla piccola. Tante le piste nel corse degli anni, così come le segnalazioni e le varie testimonianze. Cerchiamo di capire chesuccesso subitolae a che punto sono ora le ricerche.Leggi anche:, proseguono le indagini: non tutto è perduto Leggi anche:, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italy_Alive : ***CLAMOROSO A #ORE14*** Il test del DNA rivela che la rom Denisa non è Denise Pipitone, bensì Angela Celentano! - angela_alboreo : Bloccato nell’espressione. Todaro 0 Celentano 1 #amici22 - Anto74745879 : @francomaltese4 Hai ragione, era tutto programmato altrimenti non ce l'avrebbero mai fatta. Stessa cosa per Angela… - malatadivuoto : RT @GiuliaVisentin: Angela Celentano e Denise Pipitone un colpo al cuore ogni volta - JoIloveJu : @benalemeilleur Non possiamo saperlo e comunque anche la modella sudamericana era somigliante ad Angela Celentano.… -