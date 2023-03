Anello ferroviario a Roma, al via l’iter di chiusura: la mappa e come cambierà la viabilità (Di martedì 7 marzo 2023) . Dalla prima Giunta del sindaco Francesco Rutelli, con l’allora assessore ai Trasporti, Walter Tocci, che parlava della chiusura dell’Anello ferroviario nel 1993, al 2023: trent’anni e, forse, questa volta ci siamo nel veder realizzato l’Anello ferroviario Romano. Parte ora l’iter del dibattito pubblico che porterà all’apertura dei primi cantieri per raddoppiare i binari, che andranno da Valle Aurelia a Vigna Clara per poi, come ultimo step, attivare il bivio fra la zona dell’Aurelia e il Pineto e l’altro fra la zona di Tor di Quinto e quella di Salaria Smistamento. Al via l’iter per l’Anello ferroviario a Roma Le previsioni, secondo Repubblica, dicono che sarà completo nel 2030, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) . Dalla prima Giunta del sindaco Francesco Rutelli, con l’allora assessore ai Trasporti, Walter Tocci, che parlava delladell’nel 1993, al 2023: trent’anni e, forse, questa volta ci siamo nel veder realizzato l’no. Parte oradel dibattito pubblico che porterà all’apertura dei primi cantieri per raddoppiare i binari, che andranno da Valle Aurelia a Vigna Clara per poi,ultimo step, attivare il bivio fra la zona dell’Aurelia e il Pineto e l’altro fra la zona di Tor di Quinto e quella di Salaria Smistamento. Al viaper l’Le previsioni, secondo Repubblica, dicono che sarà completo nel 2030, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Anello ferroviario a Roma, al via l’iter di chiusura: la mappa e come cambierà la viabilità - blogsicilia : #notizie #sicilia Prosecuzione dell'anello ferroviario, delibera in Consiglio, critiche feroci su ritardi e masterp… - valerio_Svb : RT @patriziaprestip: La chiusura dell’anello ferroviario nel 2029 è un progetto che la capitale aspettava da 30 anni e che cambierà radical… - civico_x : RT @rep_roma: Anello ferroviario di Roma, per gli ultimi 10 chilometri ci vorranno altri sette anni [aggiornamento delle 08:35] https://t.c… - miglio_x : RT @Roma: ??Chiusura Anello Ferroviario di Roma, al via il dibattito pubblico. Previsto collegamento tra stazioni Vigna Clara, Tor di Quinto… -