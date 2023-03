Andres Valencia | l’undicenne che ha guadagnato 1 | 3 milioni di dolllari ad Art Miami

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 7 marzo 2023) Molti artisti hanno lottato nell’ombra dell’anonimato, aspettando anni prima che il loro talento venisse (forse) riconosciuto. Sembra per esempio che Vincent Van Gogh abbia venduto solo un pezzo nella sua vita. Questo non è il caso delAndres. Non solo i suoi dipinti gli hanno fatto guadagnare l’ammirazione nel mondo dell’arte, ma hanno anche un prezzo elevato: lo scorso dicembre, il prodigioso preadolescente haben 1,3di dollari vendendo il suo lavoro ad Artin Florida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chase Contemporary (@chasecontemporary) Le tele audaci e colorate di Andres gli hanno fatto guadagnare il soprannome di “Piccolo Picasso” e il modo migliore per descrivere il suo stile, ha ...