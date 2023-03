Andrea Maestrelli indispettito al GF Vip 7: l’attacco a Nikita Pelizon (Di martedì 7 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata ricca di colpi di scena. In occasione dell’annuncio della prima finalista del reality show, gli autori hanno anche deciso di organizzare una nomination a catena. Con grande dispiacere da parte del pubblico, Milena Miconi è stata l’unica a non essere salvata. La concorrente non è apparsa molto turbata dall’accaduto, ma Nikita ha avuto qualcosa da ridire. Le sue parole non sono piaciute ad Andrea che, successivamente, si è sfogato con Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Andrea Maestrelli su tutte le furie: lo sfogo contro Nikita Nikita Pelizon è una tra le concorrenti più amate, ma anche più ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata ricca di colpi di scena. In occasione dell’annuncio della prima finalista del reality show, gli autori hanno anche deciso di organizzare una nomination a catena. Con grande dispiacere da parte del pubblico, Milena Miconi è stata l’unica a non essere salvata. La concorrente non è apparsa molto turbata dall’accaduto, maha avuto qualcosa da ridire. Le sue parole non sono piaciute adche, successivamente, si è sfogato con Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,su tutte le furie: lo sfogo controè una tra le concorrenti più amate, ma anche più ...

