Ancora su partiti, sessi e idee (Di martedì 7 marzo 2023) Mi sono compromesso “minacciando” di insistere nel dare consigli agli uomini del Pd – e di altre forze della sinistra – dopo l’elezione di Elly Schlein. Fatto che si contrappone L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) Mi sono compromesso “minacciando” di insistere nel dare consigli agli uomini del Pd – e di altre forze della sinistra – dopo l’elezione di Elly Schlein. Fatto che si contrappone L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ghost_Z_biker : @Akroma941 @MarcoRizzoPC Quindi sostieni ancora i partiti collusi col sistema, ok. - giallideilimoni : @marcopalears Forse perché il PD è un partito vero, mentre il Terzo Polo oggi è ancora la somma di due partiti personali. - RiccardoRanall1 : @LuigiMascheroni Una certezza,hanno ancora i bruciori forti per essersi trovati in cantina,eleggono a destra e manc… - ConcettTumino : @AnnaK4202 @fiammiferaia49 @SandroR75196788 Non ho detto che il MSI ha partecipato, non era ancora nato. Ho scritto… - solarenergy76 : @RobertoGibin @Naty73020047 @BrixiensiFella @MarcoFattorini c'è ancora il partito comunista all'opposizione. non so… -