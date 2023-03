Anche l’insuccesso è vincente Alla Fondazione Guido Carli | parola alle donne

Leggi su formiche

(Di martedì 7 marzo 2023) In un mondo in crisi, c’è spazio per una riflessione positiva sul futuro della società e dell’economia italiana? Leentrano in campo e ci indicano la strada. Sfatando pregiudizi e stereotipi femminili e indicando nuove prospettive per il successo nel mondo del lavoro. In un’occasione simbolica, nella “Giornata europea dei Giusti” del 6 marzo, a trent’anni dscomparsa del grande economistache, nel 1992, firmò per l’Italia il Trattato di Maastricht, Romana Liuzzo, presidente dellae nipote dello statista, ha dato inizio a un programma che si concluderà il 5 maggio, al Teatro dell’Opera, con la cerimonia di assegnazione del “Premio”, dodicesima edizione, ai talenti dell’Italia nel mondo. Un evento all’Università Luiss di Roma ...