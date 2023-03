Amrabat: «Non dico mai no ai selfie con i tifosi, con due minuti del mio tempo posso renderli felici» (Di martedì 7 marzo 2023) La rivelazione dell’ultimo Mondiale in Qatar, Amrabat, si lascia andare in una lunga intervista concessa a The Athletic dove ripercorre quanto successo a novembre. Il Mondiale gli ha permesso di mettersi in mostra tanto da guadagnarsi le attenzioni di Chelsea e Barcellona. L’intervista inizia ricordando il suo placcaggio contro Mbappé in semifinale contro la Francia: «Si è visto dal modo in cui ho corso e dall’espressione del mio viso che ho messo tutto in quello sprint. Tutti sanno che giocatore fantastico è Mbappé e quanto è veloce. E se n’era andato! Eravamo sull’1-0 e sapevo che se avessero fatto 2-0 la partita sarebbe finita. Eravamo molto vicini alla finale. Quindi ho messo tutto quello che avevo in quello sprint. Quel placcaggio era l’unico modo per fermarlo. Poi ho sentito il boato dello stadio. La gente festeggiava come se fosse un gol». Anche Emmanuel Macron, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) La rivelazione dell’ultimo Mondiale in Qatar,, si lascia andare in una lunga intervista concessa a The Athletic dove ripercorre quanto successo a novembre. Il Mondiale gli ha permesso di mettersi in mostra tanto da guadagnarsi le attenzioni di Chelsea e Barcellona. L’intervista inizia ricordando il suo placcaggio contro Mbappé in semifinale contro la Francia: «Si è visto dal modo in cui ho corso e dall’espressione del mio viso che ho messo tutto in quello sprint. Tutti sanno che giocatore fantastico è Mbappé e quanto è veloce. E se n’era andato! Eravamo sull’1-0 e sapevo che se avessero fatto 2-0 la partita sarebbe finita. Eravamo molto vicini alla finale. Quindi ho messo tutto quello che avevo in quello sprint. Quel placcaggio era l’unico modo per fermarlo. Poi ho sentito il boato dello stadio. La gente festeggiava come se fosse un gol». Anche Emmanuel Macron, ...

