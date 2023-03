Amici 22, Alessio Cavaliere ha un crollo e si sfoga con i compagni: “Sento una pressione… è come se ballassi da due settimane!” (Di martedì 7 marzo 2023) Durante il daytime di Amici 22 appena terminato, è stato mostrato un momento di sconforto di Alessio Cavaliere. A pochi giorni dall’inizio del Serale, il ballerino di Raimondo Todaro, che ha già conquistato la maglia oro, è stato sopraffatto dalle emozioni. La pressione ha cominciato farsi sentire sempre di più, tanto da portarlo a sospendere una lezione e tornare in casetta. sfogandosi con Cricca, Wax e Ramon, il 19enne partenopeo ha ammesso: Oggi ero in sala…Era come se ballassi da due settimane. Non ne ho idea. E’ un periodo che mi succedono queste cose e mi sto sempre lì a farmi domande, tipo “chi sa se quello che faccio è giusto“. E’ una cosa mentale. Non è difficile la coreografia nuova, anzi. Solo che mi spiegavano un passo ed io l’ho subito dimenticato. Sento ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 marzo 2023) Durante il daytime di22 appena terminato, è stato mostrato un momento di sconforto di. A pochi giorni dall’inizio del Serale, il ballerino di Raimondo Todaro, che ha già conquistato la maglia oro, è stato sopraffatto dalle emozioni. La pressione ha cominciato farsi sentire sempre di più, tanto da portarlo a sospendere una lezione e tornare in casetta.ndosi con Cricca, Wax e Ramon, il 19enne partenopeo ha ammesso: Oggi ero in sala…Eraseda due settimane. Non ne ho idea. E’ un periodo che mi succedono queste cose e mi sto sempre lì a farmi domande, tipo “chi sa se quello che faccio è giusto“. E’ una cosa mentale. Non è difficile la coreografia nuova, anzi. Solo che mi spiegavano un passo ed io l’ho subito dimenticato....

