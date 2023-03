Amica Chips, ritirato un lotto di patatine per ‘alti livelli di acrilammide’: ecco quale e cosa fare (Di martedì 7 marzo 2023) . Lo segnala il ministero della Salute. Il lotto in questione è il 080587, e l’avvertenza è di riportare il prodotto al punto vendita. Il ritiro del lotto di patatine Amica Chips ritirato un lotto di patatine fritte Amica Chips ‘Ortolana’ per alti livelli di acrilammide. L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la cottura ad alte temperature, soprattutto la frittura, che secondo l’Efsa potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età. Lo segnala il ministero della Salute. Il lotto in questione è il 080587, e l’avvertenza è di riportare il prodotto al punto vendita. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) . Lo segnala il ministero della Salute. Ilin questione è il 080587, e l’avvertenza è di riportare il prodotto al punto vendita. Il ritiro deldiundifritte‘Ortolana’ per altidi acrilammide. L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la cottura ad alte temperature, soprattutto la frittura, che secondo l’Efsa potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età. Lo segnala il ministero della Salute. Ilin questione è il 080587, e l’avvertenza è di riportare il prodotto al punto vendita. Un ...

