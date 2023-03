America’s Cup, si inizia a litigare: Luna Rossa fa reclamo per l’AC40, ma viene respinto. Cos’è successo e la sentenza (Di martedì 7 marzo 2023) La storia della America’s Cup è sempre stata ricca di carte bollate, reclami, proteste, lamentele, diatribe legali, bracci di ferro. Sono l’essenza della competizione sportiva più antica al mondo, nata addirittura nel 1851 e che nel 2024 vivrà l’attesissima 37ma edizione nelle acque di Barcellona. Questo è anche il fascino di una kermesse legata a logiche del passato e che la rendono unica nel suo genere, tanto amata dagli appassionati di vela e non solo, tanto spietata quanto ammaliante. Manca un anno e mezzo alla Coppa America 2024, ma il primo confronto fuori dal mare è già incominciato (e si è anche concluso, con tempistiche quasi da record). La protagonista è stata Luna Rossa. Il sodalizio italiano, che nell’ultima edizione rese la vita difficile a Team New Zealand nell’epocale finale di Auckland, ha presentato un ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) La storia dellaCup è sempre stata ricca di carte bollate, reclami, proteste, lamentele, diatribe legali, bracci di ferro. Sono l’essenza della competizione sportiva più antica al mondo, nata addirittura nel 1851 e che nel 2024 vivrà l’attesissima 37ma edizione nelle acque di Barcellona. Questo è anche il fascino di una kermesse legata a logiche del passato e che la rendono unica nel suo genere, tanto amata dagli appassionati di vela e non solo, tanto spietata quanto ammaliante. Manca un anno e mezzo alla Coppa America 2024, ma il primo confronto fuori dal mare è già incominciato (e si è anche concluso, con tempistiche quasi da record). La protagonista è stata. Il sodalizio italiano, che nell’ultima edizione rese la vita difficile a Team New Zealand nell’epocale finale di Auckland, ha presentato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : America’s Cup, si inizia a litigare: Luna Rossa fa reclamo per l’AC40, ma viene respinto. Cos’è successo e la sente… - farevelanet : America’s Cup: respinto il reclamo di Luna Rossa sull’assegnazione ad American Magic del quinto AC40… - OA_Sport : America’s Cup, Luna Rossa incensata: “Virate veloci, strambate nitide, vela all’italiana: inarrestabile”. E l’attes… - MnJpsf1uk : @MarianoFroldi La Ferrari non fa l'America's cup neanche come sponsor...red bull sì almeno in passato - meccanica_plus : #LunaRossaPradaPirelli si affida alla suite Siemens Xcelerator per la progettazione dello #yacht con cui gareggerà… -

America's Cup: respinto il reclamo di Luna Rossa sull'assegnazione ad American Magic del quinto AC40 Barcellona - L'Arbitration Panel della 37th America's Cup ha confermato ieri 6 marzo la regolarità dell'assegnazione ad American Magic dell'AC40 numero 5, respingendo quindi il reclamo che Luna Rossa Prada Pirelli aveva inoltrato lo scorso 26 ... Il velista 17enne Pilloni entra nel progetto Young Azzurra. Obiettivo: i Giochi Olimpici ... siamo molto legati al nome Azzurra, imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'America's Cup . ... Federico Pilloni entra nel programma Young Azzurra dello YC Costa Smeralda ... siamo molto legati al nome "Azzurra", imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'America's Cup. ... Barcellona - L'Arbitration Panel della 37thha confermato ieri 6 marzo la regolarità dell'assegnazione ad American Magic dell'AC40 numero 5, respingendo quindi il reclamo che Luna Rossa Prada Pirelli aveva inoltrato lo scorso 26 ...... siamo molto legati al nome Azzurra, imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'. ...... siamo molto legati al nome "Azzurra", imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'. ... America's Cup: respinto il reclamo di Luna Rossa sull'assegnazione ... Farevela