America’s Cup, Luna Rossa incensata: “Virate veloci, strambate nitide, vela all’italiana: inarrestabile”. E l’attesa per l’AC40… (Di martedì 7 marzo 2023) Luna Rossa procede nella marcia di avvicinamento alla America’s Cup 2024. Il sodalizio italiano, che due anni fa diede del filo da torcere a Team New Zealand nell’epocale finale di Auckland, punta a conquistare l’agognata Vecchia Brocca e si sta alacremente impegnando per fare la differenza tra un anno e mezzo nelle acque di Barcellona. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena sta sostenendo una lunga sessione di allenamenti con il prototipo LEQ 12 nel Golfo di Cagliari e i dati che verranno raccolti serviranno a costruire l’imbarcazione AC75 che effettivamente prenderà parte alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I recon, ovvero gli osservatori ufficiali che scrutano da vicino le sessioni di prova di ogni squadra e poi stilano report informativi per le altre partecipanti, hanno nuovamente elogiato ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)procede nella marcia di avvicinamento allaCup 2024. Il sodalizio italiano, che due anni fa diede del filo da torcere a Team New Zealand nell’epocale finale di Auckland, punta a conquistare l’agognata Vecchia Brocca e si sta alacremente impegnando per fare la differenza tra un anno e mezzo nelle acque di Barcellona. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena sta sostenendo una lunga sessione di allenamenti con il prototipo LEQ 12 nel Golfo di Cagliari e i dati che verranno raccolti serviranno a costruire l’imbarcazione AC75 che effettivamente prenderà parte alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I recon, ovvero gli osservatori ufficiali che scrutano da vicino le sessioni di prova di ogni squadra e poi stilano report informativi per le altre partecipanti, hanno nuovamente elogiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : America’s Cup, Luna Rossa incensata: “Virate veloci, strambate nitide, vela all’italiana: inarrestabile”. E l’attes… - MnJpsf1uk : @MarianoFroldi La Ferrari non fa l'America's cup neanche come sponsor...red bull sì almeno in passato - meccanica_plus : #LunaRossaPradaPirelli si affida alla suite Siemens Xcelerator per la progettazione dello #yacht con cui gareggerà… - NavalGazingACD : Il Moro di Venezia V 1992 America's Cup - Sailing Yacht TV | Facebook - TurcaVan : @CottarelliCPI Come mai la #ZonaRossa fu dichiarata con tanto di esercito e subito tolta il giorno dopo (esercito… -

Il velista 17enne Pilloni entra nel progetto Young Azzurra. Obiettivo: i Giochi Olimpici ... siamo molto legati al nome Azzurra, imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'America's Cup . ... Federico Pilloni entra nel programma Young Azzurra dello YC Costa Smeralda ... siamo molto legati al nome "Azzurra", imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'America's Cup. ... Vidgo Adds Tennis Channel to Its Expanding Lineup of Over 150 Channels ... one of America's best value streamers for live sports and ... Laver Cup and Billie Jean King Cup. Direct - to - consumer streaming ... ... siamo molto legati al nome Azzurra, imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'. ...... siamo molto legati al nome "Azzurra", imbarcazione che ha fatto la storia della vela in Italia e di cui nel 2023 celebriamo il quarantesimo anniversario della prima sfida italiana all'. ...... one ofbest value streamers for live sports and ... Laverand Billie Jean King. Direct - to - consumer streaming ... America's Cup, Luna Rossa incensata: "Virate veloci, strambate nitide, vela all'italiana: inarrestabile". E l'attesa per l'AC40... OA Sport