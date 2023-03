Amalfi, al via i lavori di restauro al pannello maiolicato della Porta della Marina (Di martedì 7 marzo 2023) Sono iniziati i lavori al pannello maiolicato della Porta della Marina raffigurante il ruolo di crocevia di Amalfi tra Oriente e Occidente, grazie ai quali tornerà al suo antico splendore attraverso un imPortante intervento di restauro. La gigantografia in ceramica che Porta la firma del maestro Renato Rossi, uno dei padri fondatori dell’arte della maiolica in Costiera Amalfitana, sta per essere completamente smontato e sottoposto a una certosina ricostruzione delle parti ammalorate dall’usura del tempo e dalle condizioni climatiche. Realizzato negli anni Cinquanta, il capolavoro in ceramica spicca non solo per la ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Sono iniziati ialraffigurante il ruolo di crocevia ditra Oriente e Occidente, grazie ai quali tornerà al suo antico splendore attraverso un imnte intervento di. La gigantografia in ceramica chela firma del maestro Renato Rossi, uno dei padri fondatori dell’artemaiolica in Costieratana, sta per essere completamente smontato e sottoposto a una certosina ricostruzione delle parti ammalorate dall’usura del tempo e dalle condizioni climatiche. Realizzato negli anni Cinquanta, il capolavoro in ceramica spicca non solo per la ...

