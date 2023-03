Amadeus e Giovanna, il bacio prima dell’addio: l’ultimo messaggio sui social (Di martedì 7 marzo 2023) Sanremo 2023 si è ormai concluso da diverse settimane e, come ormai succede sempre, Amadeus ha potuto festeggiare un nuovo grandissimo successo. La kermesse ha fatto il boom di ascolti ed ha fatto affermare ancora una volta giovani talenti, oppure rilanciare “vecchie” glorie del mondo della musica italiana. In platea, a sostenere il marito, ha brillato ancora una volta Giovanna Civitillo, da diversi anni al fianco del conduttore. Il bacio e poi il messaggio di saluto di Amadeus e Giovann Civitillo (foto: ANSA/ALESSANDRO DI MEO) – grantennistoscana.itEx-ballerina ed ex-professoressa de L’eredità (quiz game di Rai 1 che le ha dato molta visibilità e, soprattutto, fatto conoscere Amadeus) si gode il successo del marito mentre porta avanti la sua carriera, ospite fissa di diversi ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 7 marzo 2023) Sanremo 2023 si è ormai concluso da diverse settimane e, come ormai succede sempre,ha potuto festeggiare un nuovo grandissimo successo. La kermesse ha fatto il boom di ascolti ed ha fatto affermare ancora una volta giovani talenti, oppure rilanciare “vecchie” glorie del mondo della musica italiana. In platea, a sostenere il marito, ha brillato ancora una voltaCivitillo, da diversi anni al fianco del conduttore. Ile poi ildi saluto die Giovann Civitillo (foto: ANSA/ALESSANDRO DI MEO) – grantennistoscana.itEx-ballerina ed ex-professoressa de L’eredità (quiz game di Rai 1 che le ha dato molta visibilità e, soprattutto, fatto conoscere) si gode il successo del marito mentre porta avanti la sua carriera, ospite fissa di diversi ...

