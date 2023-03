Alvaro Bautista è il dominatore delle prime tappe della SBK 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Tre vittorie a Phillip Island. Due affermazioni a Mandalika. La Ducati di Superbike, chiamata Aruba.it Racing Team, si è resa protagonista di un avvio incredibile andando a certificare i pronostici di inizio stagione che davano la squadra di Borgo Panigale come favorita assoluta del 2023. L’attore principale di questa ascesa è ancora una volta Alvaro Bautista: il campione del mondo spagnolo si è preso, con assoluta autorevolezza, il primato momentaneo della classifica piloti e sembra non voler abdicare così presto suo trono dorato. Le tappe europee, però, potrebbe rimescolare le carte sul tavolo della SBK. Le parole di Alvaro Bautista di Ducati dopo il weekend di Mandalika della SBK (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Tre vittorie a Phillip Island. Due affermazioni a Mandalika. La Ducati di Superbike, chiamata Aruba.it Racing Team, si è resa protagonista di un avvio incredibile andando a certificare i pronostici di inizio stagione che davano la squadra di Borgo Panigale come favorita assoluta del. L’attore principale di questa ascesa è ancora una volta: il campione del mondo spagnolo si è preso, con assoluta autorevolezza, il primato momentaneoclassifica piloti e sembra non voler abdicare così presto suo trono dorato. Leeuropee, però, potrebbe rimescolare le carte sul tavoloSBK. Le parole didi Ducati dopo il weekend di MandalikaSBK (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing ...

