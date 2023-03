Altre ombre su Capitol Hill | lo sciamano di Trump girava scortato dalla polizia Video

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar — Sono appena stati resi pubblici alcuniriguardanti l’assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2021. Nei filmati inediti, diffusi dal Daily Caller e da Fox News, ricompare il volto più celebre di quelle ore concitate: Jacob Chansley, l’ex veterano della Marina noto come lodi QAnon. Dalle immagini, losembra sia, a tutti gli effetti,da alcuni agenti della! E c’è di più: ilmostra chiaramente Chansley, poi condannato a quattro anni di detenzione, camminare tranquillamente con due agenti, come se fosse in un tour guidato che lo porterà dall’ingresso del Campidoglio fino al Senato da dove ringrazierà le forze dell’ordine (!). A un certo punto passa persino davanti a un gruppo di diversi poliziotti che non alzano un dito al ...

